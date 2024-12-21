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Опубликовано 21 декабря 2024, 10:21
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Apple начала изымать из продажи iPhone SE, 14 и 14 Plus в ЕС

В преддверии дедлайна с USB-C
Apple начала изымать iPhone SE, iPhone 14 и iPhone 14 Plus из своего швейцарского интернет-магазина. Это произошло за несколько дней до того, как 28 декабря Европейский союз установил срок, требующий, чтобы все новые смартфоны использовали порты USB-C. В этих моделях по-прежнему используется фирменный порт Lightning от Apple. Швейцария официально не является частью ЕС, но страна участвует в едином рынке ЕС и, таким образом, подчиняется торговому законодательству ЕС, объясняют СМИ.
Apple начала изымать из продажи iPhone SE, 14 и 14 Plus в ЕС
© Ferra

Изменение было впервые замечено MacRumors и подтверждено The Verge. Если вы попытаетесь купить эти iPhone в швейцарском магазине Apple, они окажутся «в настоящее время недоступны». Однако эти модели все еще доступны в других странах ЕС, таких как Франция и Испания, но, скорее всего, ненадолго.

Постановление ЕС подтолкнуло Apple к внедрению USB-C в линейку iPhone 15. Ожидается, что iPhone SE вернется в 2025 году с USB-C и другими обновлениями, такими как OLED-дисплей.

Непонятно, почему Apple начала удалять запасы в Швейцарии раньше, чем в других странах ЕС. Apple пока никак не прокомментировала ситуацию.

Источник:MacRumors
Автор:Максим Многословный
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