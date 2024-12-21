Apple начала изымать из продажи iPhone SE, 14 и 14 Plus в ЕС

Изменение было впервые замечено MacRumors и подтверждено The Verge. Если вы попытаетесь купить эти iPhone в швейцарском магазине Apple, они окажутся «в настоящее время недоступны». Однако эти модели все еще доступны в других странах ЕС, таких как Франция и Испания, но, скорее всего, ненадолго.

Постановление ЕС подтолкнуло Apple к внедрению USB-C в линейку iPhone 15. Ожидается, что iPhone SE вернется в 2025 году с USB-C и другими обновлениями, такими как OLED-дисплей.

Непонятно, почему Apple начала удалять запасы в Швейцарии раньше, чем в других странах ЕС. Apple пока никак не прокомментировала ситуацию.