Apple начала отзывать iPhone 12 из-за проблем со звуком ещё в одной стране

Проблема касается iPhone 12 и 12 Pro, произведённых в период с октября 2020 по апрель 2021 года. Apple определила, что небольшой процент устройств может испытывать проблемы со звуком из-за неисправности компонента модуля приёмника. Сколько именно смартфонов затронуто, неясно.

Владельцы могут жаловаться на то, что айфон не издаёт звук, когда совершается звонок. Авторизованные поставщики услуг Apple будут обслуживать соответствующие устройства бесплатно.

В России пока не было информации о таких проблемах.