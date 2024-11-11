Apple начала принудительно перезагружать iPhone на iOS 18.1 раз в четыре дня

Как выяснили специалисты издания 404 Media, Apple внедрила функцию «перезагрузка при бездействии» для повышения безопасности.

Эта опция переводит устройство из состояния AFU (после первого разблокирования) в состояние BFU (до первого разблокирования), где защита более сильна, поскольку устройство не разблокировано с момента включения.

AFU упрощает возможность доступа к данным, что используется при попытках взлома. BFU, напротив, значительно затрудняет такие действия, так как защита устройства остаётся максимально жёсткой.

Принудительные перезагрузки теперь будут происходить каждые четыре дня, что создаёт дополнительное препятствие как для злоумышленников, так и для правоохранительных органов, которым теперь нужно разблокировать устройство быстрее, чем за четыре дня.

Аналитики отмечают, что такой подход Apple усиливает безопасность пользователей, но усложняет работу криминалистов и полиции при расследованиях.