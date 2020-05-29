Apple начала продавать восстановленные и удешевлённые iPhone XR

Стоит отметить, что модель iPhone XR долгое время была бестселлером. Теперь в Apple Store её можно купить со скидкой. Пока, судя по всему, услуга доступна только в США. Ещё не известно, когда такое появится в России.

При покупке iPhone XR с 64 ГБ памяти пользователи могут сэкономить $100 — восстановленный смартфон стоит $499 вместо $599. Вариант со 128 ГБ оценён в $539 вместо $649, а с 256 ГБ — в $629 вместо $749.