Apple начала продавать восстановленные iPhone 8 — самые дешёвые среди доступных в продаже

Этому устройству, однако, почти четыре с половиной года. Есть у него и очевидные недостатки. Так, iPhone 8, скорее всего, перестанет получать обновления iOS по крайней мере за несколько лет до того, как это случится с iPhone SE второго поколения. Последний также оснащается более новым процессором A13 по сравнению с чипом A11 в iPhone 8 и поддерживает фотосъёмку в портретном режиме, видео QuickTake, Wi-Fi 6, виртуальную SIM.

Зато восстановленный iPhone 8 продаётся с наушниками EarPods, кабелем Lightning-USB-A и адаптером питания на 5 Вт в комплекте.