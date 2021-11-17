Apple начала продавать запчасти к iPhone для ремонта на дому

Apple планирует начать эту программу с iPhone 12 и 13, затем станут доступны детали и инструкции для компьютеров Mac с чипами M1. На первых этапах пользователи смогут заменить самостоятельно дисплей, аккумулятор и камеру iPhone.

Стоит отметить, что это большой шаг для Apple, которая исторически усложняла ремонт своей техники. Компания назвала программу Self Service Repair. Она будет запущена в начале следующего года. Сначала в США, потом распространится и на другие страны.

Apple уточнила, что программа предназначена только для «отдельных технических специалистов, обладающих знаниями и опытом в области ремонта электронных устройств». А вот большинству клиентов всё же рекомендуется обращаться к профессионалам.

Сколько будут стоить запчасти и инструменты, пока неизвестно.