Apple начала продажи переходника с USB-C на Lightning за 3000 рублей ($30)

Одним из необходимых аксессуаров является USB-C/Lightning адаптер стоимостью 29 долларов, который позволяет подключать к новым iPhone уже имеющиеся устройства.

Для тех, кто готов полностью перейти на USB-C, Apple предлагает однометровый кабель для зарядки по цене 19 долларов, двухметровый кабель стоимостью 29 долларов. Оба кабеля передают данные на скорости USB 2.

Однако для пользователей, которым требуется максимальная скорость зарядки и передачи данных, особенно при работе с iPhone 15 Pro или Pro Max, рекомендуется использовать кабель Thunderbolt 4 Pro стоимостью 69 долларов (и он всего метр в длину).