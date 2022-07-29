Apple начала продажи восстановленных iPhone 12 mini

Некоторые модели iPhone 12 уже были доступны в Apple Refurbished Store, например, iPhone 12 Pro, но впервые там появились обновленные модели линейки iPhone 12 mini. На данный момент их выбор весьма ограничен – в американском Apple Refurbished Store доступен только черный iPhone 12 mini на 128 ГБ, цена которого составляет $579.

Apple по-прежнему продает новые модели iPhone 12 mini по цене от $599 за модель с 64 ГБ. Для сравнения, новый iPhone 12 mini на 128 ГБ стоит $679.