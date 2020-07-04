Apple начала выяснять у пользователей, нужна ли им зарядка в коробке с iPhone

Ранее в сети появились слухи, что Apple может не положить зарядное устройство в коробку с грядущими iPhone 12. Так же, как и наушники EarPods.

В новом исследовании компания спрашивает у пользователей, что они сделали с зарядкой их предыдущего iPhone после того, как приобрели новую модель. Apple также поясняет, что имеет в виду именно сетевое зарядное USB-устройство, а не кабель Lightning. Список ответов включает в себя: «продал», «потерял», «передал друзьям или родственникам», «всё ещё использую дома/на работе», «не использую». Похоже, что Apple пытается понять, стоит ли лишать будущие iPhone комплектного зарядного устройства, нужно ли оно пользователям.

Стоит отметить, что компания проводит подобный опрос не в первый раз. Ранее Apple посвящала такой опрос разъёму для наушников в MacBook Pro, однако из ноутбука он никуда не делся.