Apple начнёт выдавать клиентам iPhone XR на время ремонта смартфонов

iPhone XR начнут выдавать в сервисных центрах с 4 ноября. До сих пор в качестве временного устройства предлагали iPhone 8. Конечно, у iPhone XR лучше функциональность: у смартфона есть Face ID и поддержка двух SIM-карт, а также установлен более новый чипсет A12 Bionic для высокой производительности.

Если работники Apple Store определят, что устройство клиента нужно изъять на длительный период ремонта, то пользователю выдадут iPhone XR в бесплатное пользование до тех пор, пока отремонтированный телефон нельзя будет забрать. Схитрить и не вернуть временное устройство не получится.