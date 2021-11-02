Apple начнёт выдавать клиентам iPhone XR на время ремонта смартфонов

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Apple начнёт выдавать клиентам iPhone XR на время ремонта смартфоновНеплохое решение
Магазины Apple и авторизованные сервисные центры начнут предлагать клиентам iPhone XR в качестве временного устройства на период длительного ремонта сломанных гаджетов.
iPhone XR начнут выдавать в сервисных центрах с 4 ноября. До сих пор в качестве временного устройства предлагали iPhone 8. Конечно, у iPhone XR лучше функциональность: у смартфона есть Face ID и поддержка двух SIM-карт, а также установлен более новый чипсет A12 Bionic для высокой производительности.
Если работники Apple Store определят, что устройство клиента нужно изъять на длительный период ремонта, то пользователю выдадут iPhone XR в бесплатное пользование до тех пор, пока отремонтированный телефон нельзя будет забрать. Схитрить и не вернуть временное устройство не получится.
Источник: Macrumors