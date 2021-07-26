Apple намерена продать рекордно большое количество iPhone 13

Сообщается, что Apple попросила поставщиков увеличить производство на 20% по сравнению с iPhone 12. Компания рассчитывает на рекордно высокий спрос на iPhone 13. Apple готова купить более 100 млн чипов A15 Bionic для смартфонов.

Конечно, есть вероятность, что не все эти процессоры пойдут на iPhone 13. Возможно, часть Apple сохранит для других устройств, например, для iPad mini шестого поколения. Кроме того, iPhone SE 2022 года тоже может работать на чипах A15 Bionic.

Как бы то ни было, большинство заказанных процессоров пойдут на линейку iPhone 13. Её продажи обещают стать рекордными.