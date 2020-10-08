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Сегодня 20:53
Apple нашла способ сделать iPhone прочнее
Поможет алмазоподобный углерод
Новые iPhone 12, скорее всего, будут защищены стеклом Gorilla Glass Victus. Это хорошее стекло, но даже оно в какой-то мере подвержено царапинам, которые повышают хрупкость. По этой причине Apple стала искать способ сделать смартфоны прочнее. В этом может помочь алмазоподобное покрытие.
Издание PhoneArena приводит исследование 2018 года, согласно которому самым распространённым повреждением смартфона является разбитый экран. При этом владельцы iPhone имеют в шесть раз более высокий шанс разбить свой телефон, чем потерять его.
Чтобы сделать смартфоны прочнее, Apple может использовать покрытие из алмазоподобного углерода (DLC) сверху стекла Gorilla Glass. Причём iPhone из-за этого не станут значительно дороже.
Журналисты добавили, что другие компании тоже создали подобные решения для покрытия Gorilla Glass.