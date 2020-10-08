Apple нашла способ сделать iPhone прочнее

Издание PhoneArena приводит исследование 2018 года, согласно которому самым распространённым повреждением смартфона является разбитый экран. При этом владельцы iPhone имеют в шесть раз более высокий шанс разбить свой телефон, чем потерять его.

Чтобы сделать смартфоны прочнее, Apple может использовать покрытие из алмазоподобного углерода (DLC) сверху стекла Gorilla Glass. Причём iPhone из-за этого не станут значительно дороже.

Журналисты добавили, что другие компании тоже создали подобные решения для покрытия Gorilla Glass.