Apple нашла способ защитить складные смартфоны при падении

Apple предлагает использовать датчики внутри устройства со складывающимся или сворачивающимся экраном. Они будут обнаруживать "вертикальное ускорение по отношению к земле", чтобы определить, падает ли это устройство.

В патентной заявке добавляется, что даже если экран будет складываться под углом менее 180 градусов, это все равно хорошо, поскольку края устройства будут ударяться о землю, а экран останется цел.

Напомним, что в 2014 году Apple подавала патент на систему, которая использовала бы внутренний вибрационный двигатель, который бы поворачивал iPhone в воздухе, чтобы он падал на крышку смартфона, а не на экран. Из этого, кстати, следует, что Apple не обязательно заниматься складным устройством (ну или я пропустил выход смартфона, который бы сам переворачивал себя в воздухе).