Apple настолько верит в успех iPhone 16, что уже заказала около 100 млн процессоров для смартфона

Компания настолько в этом уверена, что уже заказала у TSMC около 100 млн чипов A18. Сообщается, что Apple увеличила заказ на SoC, т.к. в прошлом году для выпуска iPhone 15 было заказано 80-90 млн чипов.

Одной из причин такой уверенности в успехе является недавно анонсированная функция iOS 18 — Apple Intelligence. Она, напомним, требует как минимум iPhone 15 Pro для работы.

Это означает, что пользователи, которые купили iPhone 15 или iPhone 15 Plus, не смогут использовать эту функцию, если не перейдут на iPhone 15 Pro или не купят iPhone 16.

Известно, что стандартные модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат A18, который, вероятно, будет основан на дизайне A17 Pro от iPhone 15 Pro.

А вот iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max оснастят новым чипом A18 Pro с улучшенным нейронным двигателем, обеспечивающим лучшую производительность AI и машинного обучения.

Ожидается, что презентация новых iPhone состоится в середине сентября.