Apple научит iPhone снимать 360-градусные изображения

Как уточняют источники, Apple продолжает изучать перископные камеры для следующего поколения своих смартфонов. Последняя патентная заявка компании показывает, что она пытается придумать, как использовать массив камер сразу нескольких устройств. То есть смартфоны должны быть синхронизированы, чтобы передавать изображения одновременно. Эти снимки затем будут объединены в один.

В патенте Apple описывает, как разместить все айфоны в системе так, чтобы получить 360-градусное изображение. В конструкции можно использовать как смартфоны одной модели, так и разные. Конечно, в первом случае качество будет лучше. Apple также предложила использовать iPad для одновременного управления всеми устройствами в системе.