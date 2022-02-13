Apple назвала правила идеальной зарядки вашего iPhone

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Apple назвала правила идеальной зарядки вашего iPhoneИ какая температура самая комфортная для телефона
У телефонов Apple есть неприятная проблема – небольшой объем аккумуляторов. Из-за чего, уже через пару лет, ваш смартфон будет еле-еле выдерживать полный день без подзарядки. К счастью, на сайте компании вы найдете множество полезных советов, как максимально продлить срок службы вашего iPhone.
Батареи, естественно, деградируют со временем, но все же есть несколько вещей, которые можно сделать, чтобы продлить их жизнь как можно дольше.
Apple утверждает, что снятие некоторых чехлов с iPhone перед зарядкой может помочь сохранить батарею. Это связано с тем, что некоторые виды чехлов могут сохранять избыточное тепло, что может повлиять на емкость аккумулятора.
Экстремальные температуры также могут вызвать серьезные проблемы со смартфонами - и iPhone не являются исключением. Идеальная температура для iPhone, по мнению Apple, составляет от 16℃ до 22 ℃. Более низкие температуры могут привести к временному сокращению срока службы аккумулятора. Но более высокие температуры могут окончательно испортить срок службы батареи.
Источник: Apple