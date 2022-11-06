Apple назвала сильный доллар причиной своих недостаточно высоких доходов

Apple назвала сильный доллар причиной своих недостаточно высоких доходовИ того, почему цены на iPhone 14 выросли
iPhone 14 вышли по старой цене в США и Китае, а вот для потребителей в других странах (например, в Великобритании, Японии, Германии) стоимость смартфонов выросла. Сразу стало ясно, что причина тому — курс местных валют по отношению к доллару. Этим же компания объясняет сейчас свои доходы, которые оказались ниже ожидаемых.
CNBC подтверждает: причина, по которой Apple пошла на повышение цен, связана с колебаниями валютных курсов. Как заявил финансовый директор компании, по сути, все валюты в мире ослабли по отношению к доллару», и это усложняет ситуацию в ряде областей. «Очевидно, что наше ценообразование на развивающихся рынках затрудняет перевод этой выручки обратно в доллары», — добавил он.
Хотя Apple сообщила, что её выручка увеличилась на 8% за квартал, генеральный директор Тим Кук сказал CNBC, что компания выросла бы на «двузначные числа», если бы не сильный доллар.