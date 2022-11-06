Apple назвала сильный доллар причиной своих недостаточно высоких доходов

CNBC подтверждает: причина, по которой Apple пошла на повышение цен, связана с колебаниями валютных курсов. Как заявил финансовый директор компании, по сути, все валюты в мире ослабли по отношению к доллару», и это усложняет ситуацию в ряде областей. «Очевидно, что наше ценообразование на развивающихся рынках затрудняет перевод этой выручки обратно в доллары», — добавил он.

Хотя Apple сообщила, что её выручка увеличилась на 8% за квартал, генеральный директор Тим Кук сказал CNBC, что компания выросла бы на «двузначные числа», если бы не сильный доллар.