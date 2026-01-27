Телефоны
Apple не бросила идею тонких iPhone: новые подробности iPhone Air 2

iPhone Air 2 может получить более компактный вырез на экране
В сети появились новые слухи о следующем поколении тонких iPhone Air, несмотря на не самые высокие продажи дебютной модели. По данным китайских инсайдеров, Apple работает над более тонким модулем Face ID.
© Apple

Более компактный модуль Face ID может привести к уменьшению выреза на экране и сделать Dynamic Island меньше. Кроме того, тонкий модуль освободит дополнительное пространство внутри корпуса. Если вспомнить слухи о второй камере в iPhone Air 2, то звучит вполне логично. По слухам, две камеры будут расположены горизонтально.

Инсайдер также упомянул, что такой тонкий Face ID в будущем может появиться и в MacBook Pro.

Наиболее вероятный вариант сроков выхода iPhone Air 2 — осень этого года. Но может произойти перенос на 2027-й.