Apple не бросила идею тонких iPhone: новые подробности iPhone Air 2

Apple не бросила идею тонких iPhone: новые подробности iPhone Air 2iPhone Air 2 может получить более компактный вырез на экране
В сети появились новые слухи о следующем поколении тонких iPhone Air, несмотря на не самые высокие продажи дебютной модели. По данным китайских инсайдеров, Apple работает над более тонким модулем Face ID.
Более компактный модуль Face ID может привести к уменьшению выреза на экране и сделать Dynamic Island меньше. Кроме того, тонкий модуль освободит дополнительное пространство внутри корпуса. Если вспомнить слухи о второй камере в iPhone Air 2, то звучит вполне логично. По слухам, две камеры будут расположены горизонтально.
Инсайдер также упомянул, что такой тонкий Face ID в будущем может появиться и в MacBook Pro.
Наиболее вероятный вариант сроков выхода iPhone Air 2 — осень этого года. Но может произойти перенос на 2027-й.
