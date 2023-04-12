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12:57, 12 апреля 2023
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Apple не будет менять кнопки громкости на сенсорные: по крайней мере, в iPhone 15 Pro

Ждем в 2024 году

Новые сообщения свидетельствуют о том, что компания Apple, возможно, передумала относительно добавления сенсорных кнопок регулировки громкости на iPhone 15 Pro, передает 9to5Mac.

Apple не будет менять кнопки громкости на сенсорные: по крайней мере, в iPhone 15 Pro

Фото: 9to5Mac

Ранее сообщалось, что iPhone 15 Pro будет оснащен твердотельными кнопками громкости с тактильной обратной связью, но аналитик Джефф Пу теперь говорит, что Apple может вернуться к классическому дизайну кнопок громкости на устройстве. Пу слышал от источников, знакомых с цепочкой поставок Apple, что для новых кнопок потребуется три новых тактильных двигателя внутри iPhone, что сделает конструкцию слишком сложной.

Надежный аналитик Минг-Чи Куо также недавно подтвердил этот отчет, заявив, что отказ от твердотельных кнопок упростит процесс разработки и тестирования для Apple и не повлияет на график запуска iPhone 15.

Вместо этого, новые сенсорные кнопки могут быть перенесены на модели iPhone 2024 года, чтобы дать Apple больше времени для создания необходимых деталей.

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