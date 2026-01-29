Apple не будет повышать цену на iPhone 18, несмотря на дефицит памяти

Сейчас Apple (ожидая дальнейшего роста стоимости) ведёт переговоры о ценах на память с поставщиками ежеквартально, а не раз в полгода, как раньше.

Компания якобы планирует самостоятельно компенсировать рост затрат на комплектующие, не перекладывая их на покупателей. Для этого Apple будет активнее использовать доходы от сервисного бизнеса — подписок на Apple Music, iCloud, Apple TV+ и другие услуги.

Проблемы возникают не только с памятью: другие компоненты, такие как стекловолокно для плат, также в дефиците, так как их поставщики отдают приоритет ИИ-компаниям.