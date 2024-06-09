Apple не допустит перегрева iPhone 16 обновлением аккумулятора предыдущей серии

Он опубликовал снимки аккумулятора от iPhone 16, по которым видно, что Apple внесла изменения в конструкцию батареи. Аккумулятор имеет форму и размер, аналогичные iPhone 15.

Однако батарея заключена в металлический корпус, а не в чёрную фольгу, в которую обычно «упакованы» эти элементы. Металлический корпус может помочь предотвратить нагрев батареи за счёт лучшего теплообмена, по крайней мере, теоретически. Но, насколько эффективно это решение, покажет эксплуатация.