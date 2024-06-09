Apple не допустит перегрева iPhone 16 обновлением аккумулятора предыдущей серии

Опубликовано 09 июня 2024, 17:15
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Apple не допустит перегрева iPhone 16 обновлением аккумулятора предыдущей серииИзменения уже внесены
Судя по всему, Apple прислушалась к просьбам пользователей iPhone 15 Pro и Pro Max решить проблему перегрева устройств. Но сделано это будет уже в новой линейке. На это намекнул инсайдер Majin Bu в своём Х-аккаунте.
Он опубликовал снимки аккумулятора от iPhone 16, по которым видно, что Apple внесла изменения в конструкцию батареи. Аккумулятор имеет форму и размер, аналогичные iPhone 15.
Однако батарея заключена в металлический корпус, а не в чёрную фольгу, в которую обычно «упакованы» эти элементы. Металлический корпус может помочь предотвратить нагрев батареи за счёт лучшего теплообмена, по крайней мере, теоретически. Но, насколько эффективно это решение, покажет эксплуатация.
К слову, ёмкость аккумулятора iPhone 16 составляет 3597 мАч, тогда как у iPhone 15 — 3367 мАч. Вероятно, должна увеличиться автономность.