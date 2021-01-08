Apple не обновит объективы камер в смартфонах до выхода iPhone 15

В прошлом году Apple включила 7P объектив в широкоугольный модуль iPhone 12. Это было улучшение по сравнению с iPhone 11, в котором использовалась 6P оптика. Это позволило Apple применять диафрагму f/1.6 и улучшить качество фотографий, сделанных в условиях плохой освещённости. Похоже, что компания продолжит использовать 7P оптику и в следующих смартфонах. Её будут применять в других модулях, в том числе телефото. В итоге во всех камерах iPhone будут установлены 7P объективы.