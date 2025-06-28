Ранее была информация, что Apple создаст смартфон с камерой и системой Face ID под экраном, без вырезов. Но аналитик Росс Янг считает, что только часть датчиков Face ID появится под экраном, и то в iPhone 18 Pro в 2026 году, а сама фронтальная камера спрячется под экраном не раньше 2030 года.

Причина задержки — технологии подэкранной камеры пока не позволяют сохранить высокое качество фото, а Apple не хочет на этом экономить.

Несмотря на это, iPhone 19 Pro обещает другие улучшения: новый мощный чип Apple A21 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и тонкий корпус толщиной 7,2 мм. Также будет новая версия iOS 21 с расширенными функциями на базе искусственного интеллекта.