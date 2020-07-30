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Apple не выпустит до 2022 года iPhone с такими же быстрыми экранами, как у Android-смартфонов
120 Гц не увидим ещё долго
На рынке уже давно есть модели смартфонов с экранами частотой обновления 120 Гц. Кроме того, есть модели с более высоким показателем. Однако, по информации источников, Apple не спешит догнать конкурентов и не выпустит до 2022 года iPhone с такими же быстрыми экранами, как у Android-смартфонов.
Об этом пишут СМИ, ссылаясь на источники из цепочки поставок. Они утверждают, что iPhone 12, которые выйдут осенью 2020, не получат экран частотой обновления изображения 120 Гц. Apple не планирует использовать такие дисплеи и в 2021 году.
То есть iPhone с частотой обновления экрана 120 Гц мы не увидим до 2022 года. Отмечается, что Apple не хочет использовать такие дисплеи из-за их дороговизны.