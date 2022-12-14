Apple не забыла владельцев старых устройств: iOS 15 получит обновление безопасности

14:58, 14 декабря 2022
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Apple не забыла владельцев старых устройств: iOS 15 получит обновление безопасностиИ не только она
Apple выпустил обновления iOS и iPadOS для своих “устаревших” устройств. Теперь iOS 15 сможет похвастаться исправлениями безопасности с iOS 16.2. Полный список поддерживаемых устройств в нашем материале.
Обновления 15.7 и 15.7.1 были выпущены ради двух целей: поддержке новых устройств, владельцы которых не хотят переходить на iOS 16, и старых устройств, которые просто не могут работать на iOS 16.
В iOS 15.7.2 и iPadOS 15.7.2 разработчики устранили ряд уязвимостей, которые могли использовать злоумышленники для взлома устройств с целью кражи данных, например.
Обновление доступно владельцам устройст начиная с iPhone 6s, iPod 7 Gen и iPad Air 2.
Это далеко не все исправления, подробности вы можете узнать в источнике.