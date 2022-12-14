Телефоны
14:58, 14 декабря 2022
1 мин.

Apple не забыла владельцев старых устройств: iOS 15 получит обновление безопасности

И не только она

Apple выпустил обновления iOS и iPadOS для своих “устаревших” устройств. Теперь iOS 15 сможет похвастаться исправлениями безопасности с iOS 16.2. Полный список поддерживаемых устройств в нашем материале.

Apple не забыла владельцев старых устройств: iOS 15 получит обновление безопасности

Обновления 15.7 и 15.7.1 были выпущены ради двух целей: поддержке новых устройств, владельцы которых не хотят переходить на iOS 16, и старых устройств, которые просто не могут работать на iOS 16.

В iOS 15.7.2 и iPadOS 15.7.2 разработчики устранили ряд уязвимостей, которые могли использовать злоумышленники для взлома устройств с целью кражи данных, например.

Обновление доступно владельцам устройст начиная с iPhone 6s, iPod 7 Gen и iPad Air 2.

Это далеко не все исправления, подробности вы можете узнать в источнике.

Источник фото:Unsplash
Источник:Apple
Теги:
#IOS
,
#iPad
,
#iPhone
,
#обновление
Новости партнеров
Новости партнеров