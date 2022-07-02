Телефоны
Сегодня в 14:49
1 мин.

Apple не ждёт большого спроса на iPhone 14. Компания урезала заказы на производство

На 10%
Тайваньское отраслевое издание DigiTimes сообщает, что Apple сократила заказы на iPhone 14 в преддверии ожидаемого запуска новой серии смартфонов в сентябре.
Apple не ждёт большого спроса на iPhone 14. Компания урезала заказы на производство

По данным издания, основной поставщик чипов Apple, компания TSMC, уменьшил рабочую нагрузку. Три основных партнёра компании сократили заказы. Это AMD и NVIDIA, а также Apple. Сообщается, что последняя сократила заказы на процессоры для iPhone 14 на 10%.

Ранее сообщалось, что серийное производство новых смартфонов уже началось, но, судя по всему, теперь компания отгрузит не 90 млн единиц устройств, а приблизительно 81 млн.

Скорее всего, Apple сделала это, так как аналитики ожидают падение спроса на технику во второй половине года.

Источник:Aroged
Теги:
#Apple
,
#iPhone 14
Новости партнеров
Новости партнеров