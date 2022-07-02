Apple не ждёт большого спроса на iPhone 14. Компания урезала заказы на производство

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Apple не ждёт большого спроса на iPhone 14. Компания урезала заказы на производствоНа 10%
Тайваньское отраслевое издание DigiTimes сообщает, что Apple сократила заказы на iPhone 14 в преддверии ожидаемого запуска новой серии смартфонов в сентябре.
По данным издания, основной поставщик чипов Apple, компания TSMC, уменьшил рабочую нагрузку. Три основных партнёра компании сократили заказы. Это AMD и NVIDIA, а также Apple. Сообщается, что последняя сократила заказы на процессоры для iPhone 14 на 10%.
Ранее сообщалось, что серийное производство новых смартфонов уже началось, но, судя по всему, теперь компания отгрузит не 90 млн единиц устройств, а приблизительно 81 млн.
Скорее всего, Apple сделала это, так как аналитики ожидают падение спроса на технику во второй половине года.