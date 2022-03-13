Apple обделит младшие модели iPhone 14 новейшим процессором

В твите Куо написал, что 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro‌ Max получат чип A16, а 6,1-дюймовый iPhone 14 и 6,7-дюймовый iPhone 14 Max — процессор A15, такой же, что и в линейке iPhone 13.

Аналитик добавил, что все четыре модели iPhone 14, скорее всего, будут оснащены 6 ГБ памяти, при этом стандартные iPhone 14 — памятью типа LPDDR 4X, а модели iPhone 14 Pro — памятью LPDDR 5.