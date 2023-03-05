Apple обошла китайскую Xiaomi по продажам смартфонов в Азии

На первом месте остаётся Samsung с долей рынка 22,25%. Apple занимает второе место с 17,15%, а Xiaomi — третье с 16,19%. Oppo расположилась на четвёртом месте с 10,82%, Vivo — на пятом с долей 9,76%.

Как пишут аналитики, Apple расширяет своё присутствие в Азии. С уходом Huawei многие могут предпочесть iOS стандартному Android из-за сходства с EMUI. Кроме того, помогает введение студенческих скидок на развивающихся азиатских рынках, таких как Малайзия и Вьетнам.