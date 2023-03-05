Apple обошла китайскую Xiaomi по продажам смартфонов в Азии

11:55, 05 марта 2023
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Apple обошла китайскую Xiaomi по продажам смартфонов в АзииНо Samsung всё ещё на первом месте
Азия является очень важным рынком для индустрии смартфонов, поскольку включает в себя Индию и Китай, каждая из которых насчитывает почти 3 млрд потенциальных покупателей. И на этом рынке Apple удалось обойти Xiaomi, что можно считать успехом.
Фото: Unsplash
На первом месте остаётся Samsung с долей рынка 22,25%. Apple занимает второе место с 17,15%, а Xiaomi — третье с 16,19%. Oppo расположилась на четвёртом месте с 10,82%, Vivo — на пятом с долей 9,76%.
Как пишут аналитики, Apple расширяет своё присутствие в Азии. С уходом Huawei многие могут предпочесть iOS стандартному Android из-за сходства с EMUI. Кроме того, помогает введение студенческих скидок на развивающихся азиатских рынках, таких как Малайзия и Вьетнам.