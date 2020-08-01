ferra.ru
Телефоны
Сегодня 15:19

Apple обвинили в рекламе функции, которой на самом деле нет в iPhone

Пострадавшему стоило почитать сайт Apple
Пользователь Weibo обвинил Apple в рекламе функции, которой на самом деле нет в iPhone. Он показал видео, в котором показано, как iPhone XS Max повредился после двух минут в воде на глубине в 10 сантиметров. А Apple утверждает, что данная модель имеет степень защиты от воды IP68 по стандарту IEC 60529 (на глубине до двух метров в течение не более 30 минут).

Пользователь приобрёл iPhone XS Max в октябре 2018 года. «Когда я купил смартфон, транслировалась реклама, что он имеет степень защиты IP68 и может быть помещён в воду на глубину два метра на 30 минут», — рассказал владелец.

Именно поэтому мужчина без опаски попытался сделать фотографию под водой. Однако после этого смартфон стал очень горячим и перестал включаться. В сервисном центре Apple мужчине сказали, что вода попала внутрь устройства, и матплата, скорее всего, сгорела. Такие повреждения оказались не гарантийными, и с пользователя попросили $659 за ремонт.

Ситуация возмутила мужчину, и он уверен в том, что Apple рекламировала функцию, которой нет в iPhone.

Стоит отметить, что на официальном сайте Apple есть страница с советами по эксплуатации смартфонов. Компания не рекомендует погружать iPhone под воду намеренно.