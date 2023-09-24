Apple обвинили в саботаже закона о «праве на ремонт»

Доктороу утверждает, что главной мотивацией Apple является увеличение продаж устройств, поскольку отремонтированные устройства не приводят к новым покупкам.

Он особо отмечает использование компанией Apple крошечной SoC для отслеживания серийных номеров деталей, что затрудняет ремонт устройств независимыми ремонтниками.

Хотя в Калифорнии при поддержке Apple был принят законопроект о «праве на ремонт», Доктороу отмечает, что федеральные законы, подобные DMCA 1201, по-прежнему ограничивают свободу ремонта. Он призывает Конгресс решить эту проблему и выступает за создание более ремонтопригодных и совместимых устройств. Эти вопросы Доктороу рассматривает в своей новой книге.