Apple обвинили в саботаже закона о «праве на ремонт»Хотя она сама его и продвигала
Технологический активист и писатель Кори Доктороу подверг критике позицию компании Apple в отношении закона о «праве на ремонт». Согласно нему производители должны обеспечивать условия должные для ремонта техники и не только. Он обвиняет Apple в активной борьбе с ремонтопригодностью, при этом изображая себя как компанию, заботящуюся об окружающей среде.
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Доктороу утверждает, что главной мотивацией Apple является увеличение продаж устройств, поскольку отремонтированные устройства не приводят к новым покупкам.
Он особо отмечает использование компанией Apple крошечной SoC для отслеживания серийных номеров деталей, что затрудняет ремонт устройств независимыми ремонтниками.
Хотя в Калифорнии при поддержке Apple был принят законопроект о «праве на ремонт», Доктороу отмечает, что федеральные законы, подобные DMCA 1201, по-прежнему ограничивают свободу ремонта. Он призывает Конгресс решить эту проблему и выступает за создание более ремонтопригодных и совместимых устройств. Эти вопросы Доктороу рассматривает в своей новой книге.