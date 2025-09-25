Apple объяснила «царапины» на iPhone 17 Pro — виноваты MagSafe-подставки

А вы на что сетовали?

Сообщения о том, что iPhone 17 Pro легко царапаются, оказались не совсем точными, как пишут СМИ. Напомним, на демонстрационных моделях в магазинах люди заметили царапины, включая круговые следы сзади. Apple пояснила 9to5Mac, что эти следы — не царапины, а «перенос материала» с подставок на корпус телефона.