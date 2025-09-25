Apple объяснила «царапины» на iPhone 17 Pro — виноваты MagSafe-подставки

Опубликовано 25 сентября 2025, 18:301 мин.
Apple объяснила «царапины» на iPhone 17 Pro — виноваты MagSafe-подставкиА вы на что сетовали?
Сообщения о том, что iPhone 17 Pro легко царапаются, оказались не совсем точными, как пишут СМИ. Напомним, на демонстрационных моделях в магазинах люди заметили царапины, включая круговые следы сзади. Apple пояснила 9to5Mac, что эти следы — не царапины, а «перенос материала» с подставок на корпус телефона.
© Apple
Компания заявляет, что регулярная чистка демонстрационных моделей и замена старых MagSafe-подставок предотвратит появление таких отметин. Однако это не объясняет царапины вокруг камеры, на которые жалуются некоторые владельцы.
YouTube-канал JerryRigEverything ранее уже отметил, что отсутствие скруглений на алюминиевом выступе камеры делает его более уязвимым к повреждениям. Apple уточнила, что дизайн камеры iPhone 17 Pro соответствует другим алюминиевым продуктам компании: он, мол, прочный, но со временем могут появляться небольшие потертости.