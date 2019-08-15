Apple объяснила, почему не разрешает пользователям iPhone менять батарею самостоятельно

Apple утверждает, что таким образом пытается уберечь владельцев iPhone от некачественных комплектующих. «Мы очень серьёзно относимся к безопасности наших клиентов и хотим быть уверены, что замена батареи выполнена правильно», — заявила компания.

Некачественные аккумуляторы могут привести к проблемам с безопасностью или производительностью. Также компания подчеркнула, что даже после несанкционированного ремонта владельцы всё ещё могут спокойно использовать смартфон.

Напомним, при замене батареи у сторонних специалистов в разделе iPhone «Состояние аккумулятора» появляется пункт «Сервис» со следующим сообщением: «Невозможно проверить, что данный iPhone оснащён подлинным аккумулятором Apple. Информация о состоянии недоступна для данной батареи».