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Apple объяснила, почему не разрешает пользователям iPhone менять батарею самостоятельно

Дело, как всегда, в безопасности
Недавно стало известно, что после замены батареи не в сервисном центре Apple iPhone перестаёт отображать информацию о её состоянии. Теперь компания из Купертино объяснила, почему не хочет, чтобы пользователи чинили устройства у сторонних специалистов или самостоятельно.

Apple утверждает, что таким образом пытается уберечь владельцев iPhone от некачественных комплектующих. «Мы очень серьёзно относимся к безопасности наших клиентов и хотим быть уверены, что замена батареи выполнена правильно», — заявила компания.

Некачественные аккумуляторы могут привести к проблемам с безопасностью или производительностью. Также компания подчеркнула, что даже после несанкционированного ремонта владельцы всё ещё могут спокойно использовать смартфон.

Напомним, при замене батареи у сторонних специалистов в разделе iPhone «Состояние аккумулятора» появляется пункт «Сервис» со следующим сообщением: «Невозможно проверить, что данный iPhone оснащён подлинным аккумулятором Apple. Информация о состоянии недоступна для данной батареи».

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