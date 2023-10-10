Apple объяснила причину массового выгорания экранов iPhone 15 Pro за считанные дни использования

Данный дефект вызвал огромное беспокойство среди общественности, особенно учитывая, что новый смартфон стал его «жертвой» очень скоро после старта продаж.

Некоторые пользователи выразили свою опасения, предполагая, что причиной может быть недостаточное качество экрана или ошибки в программном обеспечении.

В ответ на это Apple заявила, что если у вас возникли проблемы с экраном iPhone 15 Pro, вы можете обратиться в официальный сервисный центр для диагностики.

Если будет установлено, что проблема связана с аппаратной частью, компания предоставит соответствующее решение. Кроме того, Apple подчеркнула, что из-за особенностей OLED-дисплеев, на них со временем могут появляться следы от «выгорания» пикселей, что является обычным явлением для данного типа экранов.

Важно отметить, что Apple также уточнила, что если проблема связана с программным обеспечением, она будет решена в будущих обновлениях. Если же это дефект непосредственно устройства, то в течение 14 дней после покупки его можно вернуть или обменять.