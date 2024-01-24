Apple одержала досрочную победу над NSO Group в деле о шпионском ПО

Apple подала иск против производителя шпионского ПО Pegasus в ноябре 2021 года, утверждая, что NSO Group нарушила Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях (CFAA) и Закон Калифорнии о недобросовестной конкуренции. NSO Group пыталась перенести судебное разбирательство в Израиль, но судья вынес решение об отказе, заявив, что NSO Group не доказала, что в США это будет проблематичнее, чем в Израиле.

Судья подтвердил обоснованность иска Apple, положив начало дальнейшему разбирательству. Компания, стремящаяся защитить пользователей от шпионских угроз, рассматривает этот судебный иск как часть более широких усилий, включая такие функции, как режим блокировки на iPhone и уведомление пользователей, ставших жертвами злоумышленников государственного масштаба.