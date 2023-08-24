Apple ограничит USB-C в iPhone до скорости USB 2.0

Ожидается, что iPhone 15 будет оснащен портом USB-C вместо разъема Lightning (из-за недавно принятых законов в ЕС).

USB-C обладает такими преимуществами, как более широкая совместимость, быстрая зарядка и ускоренная передача данных.

Однако появились новые подробности о кабелях USB-C с оплеткой, предположительно, от Apple. Несмотря на то что эти кабели длиннее и прочнее, исследователь по имени Majin Bu утверждает, что они поддерживают только скорость USB 2.0, ограничивая передачу данных на уровне 480 Мбит/с - аналогично возможностям разъема Lightning.

Возможный сценарий - ограничение поддержки Thunderbolt более дорогими моделями iPhone 15 Pro или продажа кабелей Thunderbolt отдельно.

Как вариант, утечка о кабелях может быть связана с новыми Magic Mouse и Magic Keyboard Apple с портами USB-C.