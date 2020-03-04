Телефоны
Сегодня 19:10
Apple опередила Samsung по росту продаж смартфонов
В конце прошлого года
Исследователи из Gartner выпустили новый отчёт по рынку смартфонов за четвёртый квартал 2019 года. Эксперты обнаружили, что Apple опередила Samsung по росту продаж этих устройств.
Samsung, тем не менее, остаётся мировым лидером на рынке. Однако данные указывают, что в четвёртом квартале 2019 года Apple продала больше смартфонов, чем за аналогичный период предыдущего года. В то же время у Samsung показатели почти не изменились.
В целом же, годового роста продаж удалось добиться только Apple и Xiaomi среди топ-5 производителей.
Продажи iPhone были особенно велики в Китае. Там они выросли на 39% в четвёртом квартале. Аналитики Gartner ожидают, что Apple выпустит в третьем квартале 2020 года свой первый 5G-смартфон. Это привлечёт пользователей к покупке нового устройства.