Apple опять заработала больше всех на продаже смартфонов в 2022 году

Согласно данным Counterpoint Research, Apple удалось сохранить лидерство и даже увеличить свою долю доходов на мировом рынке смартфонов, несмотря на то, что в целом продажи устройств упали на 3% в годовом исчислении. За это время также произошло 12-процентное снижение отгрузок, но 10-процентный рост средней цены продаж (ASP).