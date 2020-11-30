Apple оштрафовали за обман о «водонепроницаемости» iPhone

Более того, Apple отказывалась ремонтировать смартфоны, которые пострадали от воды. Из-за этого компании придётся заплатить 10 млн евро, а ещё опубликовать на своём сайте сообщение от итальянского регулятора. В службе действия Apple назвали «агрессивными и вводящими в заблуждение».

Специалисты раскритиковали рекламу компании, в которой она рассказывает о «водонепроницаемости» iPhone. По заверениям Apple, смартфоны могут провести до получаса в воде на глубине от 1 до 4 метров. Однако проблема в том, что таких результатов можно добиться только в очищенной и полностью неподвижной воде. То есть при лабораторных испытаниях. В реальной жизни iPhone, скорее всего, выйдет из строя быстрее, оказавшись в воде.