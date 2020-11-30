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Apple оштрафовали за обман о «водонепроницаемости» iPhone
Компания отказывалась ремонтировать «утопленников»
Итальянская антимонопольная служба оштрафовала Apple за обман пользователей. Компания продвигала iPhone как водонепроницаемое устройство, но это не совсем правда.
Более того, Apple отказывалась ремонтировать смартфоны, которые пострадали от воды. Из-за этого компании придётся заплатить 10 млн евро, а ещё опубликовать на своём сайте сообщение от итальянского регулятора. В службе действия Apple назвали «агрессивными и вводящими в заблуждение».
Специалисты раскритиковали рекламу компании, в которой она рассказывает о «водонепроницаемости» iPhone. По заверениям Apple, смартфоны могут провести до получаса в воде на глубине от 1 до 4 метров. Однако проблема в том, что таких результатов можно добиться только в очищенной и полностью неподвижной воде. То есть при лабораторных испытаниях. В реальной жизни iPhone, скорее всего, выйдет из строя быстрее, оказавшись в воде.