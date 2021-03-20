Apple оштрафовали за продажу смартфонов без зарядок

Сумма штрафа составила 10,5 млн реалов (около $1,9 млн). Регулятор аргументировал своё решение тем, что когда потребитель приобретает смартфон Apple, он «рассчитывает на то, что не только iPhone, но и зарядное устройство будут обладать более высокой производительностью».

Кроме того, Apple в гарантийной документации не только отказывается от ремонта смартфона в случае использования неоригинальных зарядок, но и не указывает, что безопасно применять собственные зарядки предыдущего поколения.

Объяснения Apple по поводу экологии бразильский регулятор счёл неубедительными. Помимо этого, Procon-SP обвинил компанию в том, что реклама iPhone вводит покупателей в заблуждение относительно характеристик товара. Речь о влагозащите.