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Сегодня в 11:17
Apple оштрафовали за продажу смартфонов без зарядок
В Бразилии
Вместе с анонсом iPhone 12 компания Apple заявила, что больше не будет класть в коробки со смартфонами зарядные устройства ради защиты природы. В компании также подчеркнули, что зарядки, по их мнению, уже наверняка есть почти у всех потребителей дома. Однако регуляторы не согласны с позицией Apple. Управление по защите прав потребителей бразильского Сан-Паулу (Procon-SP) оштрафовало компанию за продажу смартфонов без зарядных устройств.
Сумма штрафа составила 10,5 млн реалов (около $1,9 млн). Регулятор аргументировал своё решение тем, что когда потребитель приобретает смартфон Apple, он «рассчитывает на то, что не только iPhone, но и зарядное устройство будут обладать более высокой производительностью».
Кроме того, Apple в гарантийной документации не только отказывается от ремонта смартфона в случае использования неоригинальных зарядок, но и не указывает, что безопасно применять собственные зарядки предыдущего поколения.
Объяснения Apple по поводу экологии бразильский регулятор счёл неубедительными. Помимо этого, Procon-SP обвинил компанию в том, что реклама iPhone вводит покупателей в заблуждение относительно характеристик товара. Речь о влагозащите.