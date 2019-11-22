Apple оснастит следующий iPhone камерой размером с микрофон

Изображения опубликовал Бен Гескин (Ben Geskin). На них показан блок основной камеры. Выглядит он примерно так же, как у iPhone текущего поколения. Однако загвоздка в том, что датчиков у камеры будет четыре, а не три. Чтобы разместить их все в привычный блок, инженеры Apple решили сделать четвёртый модуль — времяпролетную камеру — совсем крошечным.

Инсайдер представил два варианта размещения датчиков. На одном из них ToF-модуль и микрофон расположены рядом, а на другом — разнесены по сторонам. Гескин напоминает, что это лишь концептуальные рендеры, а не утечки.