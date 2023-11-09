Apple отказалась от компактных iPhone, но восстановленный купить еще можно

Основной причиной прекращения выпуска линейки Mini стали низкие продажи. По данным Statista, в декабре 2020 г. на стандартную модель iPhone 12 пришлось 17% от общего объема продаж iPhone, на iPhone 12 Pro - 32%, а на iPhone 12 Mini - всего 6,5%. В марте 2021 г. продажи iPhone 12 Mini еще больше сократились и составили всего 4%.

Поскольку модели iPhone Mini не смогли завоевать признание на рынке и получить соответствующие данные, компания Apple решила прекратить выпуск линейки Mini, сделав iPhone 13 Mini последней моделью, которая, к тому же, больше не продается.