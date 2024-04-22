Apple отказалась от знаменитых чехлов FineWoven после массовых жалоб

Apple отказалась от знаменитых чехлов FineWoven после массовых жалобНа их долговечность
Запущенный прошлой осенью с большим энтузиазмом, FineWoven обещал экологичность при сохранении премиального внешнего вида. Однако отзывы пользователей рисовали иную картину. Сообщалось, что материал притягивает грязь и легко истирается. Кроме того, многие считали, что текстура не соответствует «роскошному ощущению кожи», несмотря на то, что Apple сохранила схожую цену.
Инсайдер Kosutami утверждает, что Apple прекращает производство FineWoven, предполагая, что компания может искать другую экологически чистую кожаную альтернативу. Алькантара, популярная в интерьерах роскошных автомобилей, может стать потенциальным претендентом.
То, что Apple преуменьшила значение FineWoven в своем недавнем отчете об экологическом прогрессе, еще больше подогревает слухи. Обычно в таких отчетах компания продвигает успешные продукты.