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Опубликовано 22 апреля 2024, 15:45
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Apple отказалась от знаменитых чехлов FineWoven после массовых жалоб

На их долговечность
Линейка чехлов FineWoven для iPhone и ремешков для Apple Watch с экологически чистой альтернативе коже оказалось не такой долговечной. Слухи говорят о том, что Apple прекращает производство из-за жалоб пользователей на долговечность и «приятность» материала.
Apple отказалась от знаменитых чехлов FineWoven после массовых жалоб
© Ferra

Запущенный прошлой осенью с большим энтузиазмом, FineWoven обещал экологичность при сохранении премиального внешнего вида. Однако отзывы пользователей рисовали иную картину. Сообщалось, что материал притягивает грязь и легко истирается. Кроме того, многие считали, что текстура не соответствует «роскошному ощущению кожи», несмотря на то, что Apple сохранила схожую цену.

Apple отказалась от знаменитых чехлов FineWoven после массовых жалоб

© Apple

Инсайдер Kosutami утверждает, что Apple прекращает производство FineWoven, предполагая, что компания может искать другую экологически чистую кожаную альтернативу. Алькантара, популярная в интерьерах роскошных автомобилей, может стать потенциальным претендентом.

То, что Apple преуменьшила значение FineWoven в своем недавнем отчете об экологическом прогрессе, еще больше подогревает слухи. Обычно в таких отчетах компания продвигает успешные продукты.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#чехол
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#Apple