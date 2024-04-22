Apple отказалась от знаменитых чехлов FineWoven после массовых жалоб

Инсайдер Kosutami утверждает, что Apple прекращает производство FineWoven, предполагая, что компания может искать другую экологически чистую кожаную альтернативу. Алькантара, популярная в интерьерах роскошных автомобилей, может стать потенциальным претендентом.

То, что Apple преуменьшила значение FineWoven в своем недавнем отчете об экологическом прогрессе, еще больше подогревает слухи. Обычно в таких отчетах компания продвигает успешные продукты.