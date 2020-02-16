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Apple откажется от 5G-антенны Qualcomm в новых iPhone
Потому что она не впишется в тонкий корпус смартфонов
Журналисты узнали, что Apple откажется от 5G-антенны Qualcomm в новых iPhone. Вместо покупки готового решения компания попробует разработать своё.
Анонимный источник сообщил, что всё дело в размере антенны от Qualcomm. Она слишком большая для того, чтобы уместиться в тонкий корпус iPhone модельного ряда 2020.
Тем не менее, Apple всё-таки будет использовать модем Qualcomm для подключения к сетям 5G — Snapdragon X55. Он также применяется в новых флагманах Samsung — Galaxy S20.
Стоит понимать, что 5G-антенны гораздо сложнее подобных модулей для 4G. Первые принимают и посылают сигналы более высокой частоты. Незначительные дефекты при производстве антенн могут привести к проблемам с подключением в будущем.