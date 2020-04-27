Apple отложит массовое производство новых iPhone 2020

Это значит, что iPhone 12, скорее всего, будут выпущены позже, чем обычно в сентябре. Это, как сообщается, результат влияния пандемии коронавируса на цепочку поставок.

Напомним, ожидается, что в этом году Apple представит четыре новых модели серии iPhone 12. Один смартфон будет 5,4-дюймовым, второй — 6,7-дюймовым, а два остальных — 6,1-дюймовыми.

В Wall Street Journal пишут, что отсрочка производства также означает, что финальные годовые оценки Apple тоже упадут. В 2021 году, однако, будет увеличено количество заказов на сборку iPhone. Сообщается, что Apple уже сократила прогноз показателей производства за период с июля по декабрь на 20%.