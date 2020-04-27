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Apple отложит массовое производство новых iPhone 2020
На месяц
Apple отложит массовое производство новых iPhone 2020. По крайней мере на месяц, как сообщает Wall Street Journal.
Это значит, что iPhone 12, скорее всего, будут выпущены позже, чем обычно в сентябре. Это, как сообщается, результат влияния пандемии коронавируса на цепочку поставок.
Напомним, ожидается, что в этом году Apple представит четыре новых модели серии iPhone 12. Один смартфон будет 5,4-дюймовым, второй — 6,7-дюймовым, а два остальных — 6,1-дюймовыми.
В Wall Street Journal пишут, что отсрочка производства также означает, что финальные годовые оценки Apple тоже упадут. В 2021 году, однако, будет увеличено количество заказов на сборку iPhone. Сообщается, что Apple уже сократила прогноз показателей производства за период с июля по декабрь на 20%.