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Apple отстраняется от Китая: впервые производство iPhone запустят одновременно и в Индии

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У ключевого партнера Apple, компании Foxconn, есть линии по производству iPhone и за пределами Китая, например, в Бразилии и Индии. Однако китайское производство оставалось самым важным, когда речь шла о мировых поставках iPhone. На этот раз, однако, Apple может начать производство iPhone 14 одновременно в Индии и Китае.
Apple отстраняется от Китая: впервые производство iPhone запустят одновременно и в Индии

Сообщение поступило от надежного аналитика Минг-Чи Куо. Он сообщил, что по крайней мере одна из новых моделей iPhone 14 будет производиться в Индии одновременно с Китаем. Если это правда, то это будет первый подобный случай.

Как отмечает Куо, в обычной ситуации для начала производства нового iPhone за пределами Китая обычно требуется несколько месяцев. Например, Foxconn начала сборку iPhone 13 в Индии в апреле этого года, а производство в Бразилии началось несколькими неделями позже.

По мнению Куо, производственных мощностей iPhone 14 в Индии в краткосрочной перспективе будет недостаточно, чтобы заполнить пробел, вызванный производственными проблемами в Китае, но это все равно "важная веха для Apple", когда речь идет о расширении производства iPhone в других местах.

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