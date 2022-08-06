Apple отстраняется от Китая: впервые производство iPhone запустят одновременно и в Индии

Сообщение поступило от надежного аналитика Минг-Чи Куо. Он сообщил, что по крайней мере одна из новых моделей iPhone 14 будет производиться в Индии одновременно с Китаем. Если это правда, то это будет первый подобный случай.

Как отмечает Куо, в обычной ситуации для начала производства нового iPhone за пределами Китая обычно требуется несколько месяцев. Например, Foxconn начала сборку iPhone 13 в Индии в апреле этого года, а производство в Бразилии началось несколькими неделями позже.

По мнению Куо, производственных мощностей iPhone 14 в Индии в краткосрочной перспективе будет недостаточно, чтобы заполнить пробел, вызванный производственными проблемами в Китае, но это все равно "важная веха для Apple", когда речь идет о расширении производства iPhone в других местах.