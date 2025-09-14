Apple озвучила цены на замену батареи и ремонт тончайшего iPhone Air

Трещина на экране (только фронтальная часть): $329

Повреждение заднего стекла: $159

Одновременное повреждение экрана и заднего стекла: $419

Замена батареи: $119

Замена задней камеры: $169

Ремонт других повреждений: $699

Если устройство покрыто AppleCare+, ремонт обойдётся значительно дешевле — от $29 до $99 за случай.

AppleCare+ - это расширенная гарантийная программа, которая покрывает случайные повреждения устройства Apple, включая ремонт при попадании жидкости. Она же предоставляет приоритетный доступ к технической поддержке, а также опционально включает защиту от кражи и потери. Пользователи могут оплатить программу единовременно на два или три года, либо выбрать ежемесячную оплату. В России AppleCare+ не работает.