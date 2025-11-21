Apple передала Samsung все заказы на экраны для iPhone 17 вместо корейской BOE

Как отмечает портал ZDNet со ссылкой на корейских отраслевых инсайлров, проблемы с надёжностью продукции, с которыми сталкивается BOE, не могут быть решены до конца года, что вынудило Apple перенаправить заказы на Samsung Display. Изначально BOE планировала поставить до 10 млн панелей для моделей iPhone 17 Pro на китайский рынок.

BOE не смогла закрепить за собой статус поставщика Apple на данном этапе из-за неспособности устранить проблемы с панелями. В результате Samsung Display должна будет увеличить поставки OLED-панелей для Apple с первоначальных 80 млн штук до 90 млн. Учитывая, что BOE также является поставщиком для других моделей iPhone, китайская компания не сможет достигнуть своей цели в 40 млн единиц в год.

По словам обозревателей, трудности BOE, вероятно, связаны с высоким спросом Apple на LTPO-панели, которые оказались сложными для производства в соответствии с требованиями Apple.