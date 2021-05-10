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Сегодня в 16:31
Apple передала $45 млн производителю гибкого стекла
Возможно, оно будет использоваться в складном айфоне
Стало известно, что Apple заплатит дополнительные $45 млн поставщику защитных стёкол для iPhone, iPad и Apple Watch компании Corning. Эти деньги должны пойти на разработку новых стёкол для смартфонов.
Суммарные инвестиции Apple составили $495 млн. Они будут поддерживать текущие исследования и разработки Corning в области «современных процессов обработки стекла». В прошлом году компании совместно работали над технологией Ceramic Shield для iPhone 12.
Apple не сообщила, как именно Corning будет использовать эти $45 млн, но инвестиция происходит на фоне слухов о выходе первого гибкого iPhone в 2023 году. В 2019 году сообщалось, что Corning разрабатывает гибкую версию их защитного стекла, а позже компания заявила, что устройства с ним появятся на рынке в ближайшие 12-18 месяцев. Поэтому не исключено, что новинка может быть установлена в складной iPhone.