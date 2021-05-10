Apple передала $45 млн производителю гибкого стекла

Суммарные инвестиции Apple составили $495 млн. Они будут поддерживать текущие исследования и разработки Corning в области «современных процессов обработки стекла». В прошлом году компании совместно работали над технологией Ceramic Shield для iPhone 12.

Apple не сообщила, как именно Corning будет использовать эти $45 млн, но инвестиция происходит на фоне слухов о выходе первого гибкого iPhone в 2023 году. В 2019 году сообщалось, что Corning разрабатывает гибкую версию их защитного стекла, а позже компания заявила, что устройства с ним появятся на рынке в ближайшие 12-18 месяцев. Поэтому не исключено, что новинка может быть установлена в складной iPhone.