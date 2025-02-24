Apple перенесет часть производства из Мексики в США

По данным Bloomberg, Трамп заявил, что Apple остановила планы по строительству двух заводов в Мексике и вместо этого будет производить продукцию в США. Он предположил, что Apple делает этот шаг, чтобы избежать лишних тарифов.

Основной производственный партнер Apple, компания Foxconn, имеет сильное присутствие в Мексике и расширяет свою деятельность там. Однако в производстве iPhone Apple по-прежнему в значительной степени полагается на китайские заводы.

Пока нет официального заявления от Apple, остается неясным, какая часть производства действительно будет перенесена в США.