Apple перенесет часть производства из Мексики в США

Опубликовано 24 февраля 2025, 03:001 мин.
Apple перенесет часть производства из Мексики в СШАПланирует пока что
Президент США Дональд Трамп заявил, что Apple перенесет часть своего производства из Мексики в Соединенные Штаты. Выступая на встрече с губернаторами штатов, Трамп заявил, что генеральный директор Apple Тим Кук планирует инвестировать сотни миллионов долларов в США. Однако Apple официально это не подтвердила.
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По данным Bloomberg, Трамп заявил, что Apple остановила планы по строительству двух заводов в Мексике и вместо этого будет производить продукцию в США. Он предположил, что Apple делает этот шаг, чтобы избежать лишних тарифов.
Основной производственный партнер Apple, компания Foxconn, имеет сильное присутствие в Мексике и расширяет свою деятельность там. Однако в производстве iPhone Apple по-прежнему в значительной степени полагается на китайские заводы.
Пока нет официального заявления от Apple, остается неясным, какая часть производства действительно будет перенесена в США.