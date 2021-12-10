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Apple перестанет ремонтировать по гарантии iPhone в РФ, купленные не в официальных магазинах

Информация от основателя сервисного центра
Сооснователь сервисного центра Fixed.one Дмитрий Дружбин сообщил в Facebook, что Apple больше не будет обслуживать по гарантии айфоны, купленные не в РФ, без предъявления чека из магазина первоначальной покупки.
Apple перестанет ремонтировать по гарантии iPhone в РФ, купленные не в официальных магазинах

По словам Дружбина, новые правила распространяются на любые «серые» iPhone. Запрет будет действовать во всех авторизованных сервисных центрах и касается даже устройств с расширенной гарантией AppleCare+. Чуть позже Дружбин добавил, что на платный ремонт запрет тоже распространяется. Однако есть информация, что этого точно не случится.

Apple перестанет ремонтировать по гарантии iPhone в РФ, купленные не в официальных магазинах

Стоит отметить, что это пока непроверенная информация. Подтверждения или опровержения от Apple ещё не поступало.

Недавно Apple объявила, что разрешит пользователям самостоятельно заменять некоторые компоненты у своих устройств. Пока эта программа стартует только в США.

Источник: Дмитрий Дружбин
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