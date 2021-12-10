Apple перестанет ремонтировать по гарантии iPhone в РФ, купленные не в официальных магазинах

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Сегодня в 18:19
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Apple перестанет ремонтировать по гарантии iPhone в РФ, купленные не в официальных магазинахИнформация от основателя сервисного центра
Сооснователь сервисного центра Fixed.one Дмитрий Дружбин сообщил в Facebook, что Apple больше не будет обслуживать по гарантии айфоны, купленные не в РФ, без предъявления чека из магазина первоначальной покупки.
По словам Дружбина, новые правила распространяются на любые «серые» iPhone. Запрет будет действовать во всех авторизованных сервисных центрах и касается даже устройств с расширенной гарантией AppleCare+. Чуть позже Дружбин добавил, что на платный ремонт запрет тоже распространяется. Однако есть информация, что этого точно не случится.
Стоит отметить, что это пока непроверенная информация. Подтверждения или опровержения от Apple ещё не поступало.
Недавно Apple объявила, что разрешит пользователям самостоятельно заменять некоторые компоненты у своих устройств. Пока эта программа стартует только в США.
Источник: Дмитрий Дружбин